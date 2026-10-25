Хоценко сообщил о трёх пострадавших после атаки БПЛА на Омск
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Три человека пострадали в результате атаки беспилотников на Омск 24 октября. Их жизням ничего не угрожает, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.
«После вчерашней атаки на Омск пострадало три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил глава региона.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки, добавил он.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре в логистическом центре Ozon в Омске после атаки беспилотников. Сотрудников склада оперативно эвакуировали, а компания временно скрыла с витрины товары, находившиеся на пострадавшем объекте. Часть заказов маркетплейс планировал перенаправить в другие логистические центры, а те, которые не удастся доставить, — отменить.
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