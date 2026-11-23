Москва намерена провести контакты с европейскими представителями, чтобы выяснить, готовы ли они содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя готовность европейцев приехать в российскую столицу при условии их участия в переговорном процессе.

«Мы уже говорили, что имеем в виду инициировать общение с европейцами с тем, чтобы понять, насколько они готовы способствовать мирным делам», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, российская сторона хочет установить, насколько позиция европейских государств соответствует задачам мирного урегулирования. Особое внимание Москва намерена уделить намерениям стран, входящих в так называемую «коалицию желающих».

«Насколько эта коалиция желающих является коалицией желающих мира, а не коалицией желающих войны», — добавил пресс-секретарь президента.