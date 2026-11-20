Кремль пока не раскрывает, кого из европейских представителей пригласили в Москву для обсуждения Украины. Причину корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков высказался о приглашении представителей Европы в Москву. Видео © Юнашев LIVE

«Там есть определённые контакты, мы до того, как наступит какая-то ясность, не хотели бы вдаваться в подробности публично», — заявил представитель Кремля.

Таким образом, в Москве подтвердили наличие определённых контактов, однако имена приглашённых европейцев и другие детали пока оставили без комментариев.