Контакты есть, имена под секретом: Песков раскрыл Юнашеву детали приглашения европейцев в Москву
Песков: Москва не станет раскрывать контакты с Европой до появления ясности
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Кремль пока не раскрывает, кого из европейских представителей пригласили в Москву для обсуждения Украины. Причину корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков высказался о приглашении представителей Европы в Москву. Видео © Юнашев LIVE
«Там есть определённые контакты, мы до того, как наступит какая-то ясность, не хотели бы вдаваться в подробности публично», — заявил представитель Кремля.
Таким образом, в Москве подтвердили наличие определённых контактов, однако имена приглашённых европейцев и другие детали пока оставили без комментариев.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин пригласил представителей Европы в Москву для обсуждения украинского урегулирования. Российский лидер пояснил, что сначала необходимо выяснить позицию европейских стран, а уже затем определять формат дальнейшего диалога. Позднее стало известно, что Великобритания, Германия и Франция обсуждают возможность переговоров с Россией.
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