Россия пока не достигла договорённостей о проведении следующего раунда трёхсторонних переговоров по Украине с участием США. При этом Москва прорабатывает возможность приезда представителей Великобритании, Франции и Германии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Что касается трёхстороннего формата в том виде, как он практиковался, включая недавнюю встречу в Абу-Даби, то соответствующих договорённостей и пониманий нет», — заявил дипломат.

Рябков пояснил, что сейчас российская сторона рассматривает организацию контактов с так называемой «евротройкой». Речь идёт о представителях трёх европейских государств, которым Москва предложила приехать для обсуждения дальнейшего диалога.

«Президент, будучи в Китае, отметил наше решение пригласить в Москву представителей так называемой „евротройки“. Это из ближайшего то, что сейчас рассматривается, находится в проработке», — подчеркнул замглавы МИД.

Предыдущий раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины состоялся 10–11 ноября в Абу-Даби. Стороны обсуждали украинское урегулирование и вопросы будущей архитектуры безопасности в Европе. Однако сроки и место следующей встречи пока не определены.