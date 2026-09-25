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Опубликовано 25 сентября, 10:15

«Хотят выбить из равновесия»: ЕС продолжает политику давления на спортсменов из РФ

Депутат Журова: Страны ЕС хотят выбить из равновесия спортсменов из России

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обсуждение новых ограничений для российских спортсменов в Европе может быть попыткой психологически повлиять на них перед стартом зимнего сезона, считает депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. Об этом она заявила NEWS.ru.

По мнению Журовой, неопределённость с визами способна заставить атлетов нервничать после длительной подготовки к международным стартам. Она связала появление подобных инициатив именно с приближением нового соревновательного сезона.

«Они пытаются разбалансировать российских спортсменов, чтобы они нервничали, переживали, что они тренировались, готовились, а им не дадут визу», — сказала депутат.

Журова также считает, что странам, которые будут создавать препятствия российским участникам, могут реже доверять проведение крупных международных соревнований. В качестве примера она упомянула государства Балтии.

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Ранее Life.ru рассказывал, что известная российская фигуристка Камила Валиева продолжает отстаивать своё право выступать на международных соревнованиях вместе с другими спортсменами. По её словам, юристы готовят новый ход.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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