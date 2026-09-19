«Хожу туда каждый день»: Такер Карлсон признался в любви к русской бане

Телеведущий Такер Карлсон настолько полюбил русскую баню, что обзавёлся собственной и теперь ходит туда каждый день. Об этом американский журналист рассказал в интервью ИС «Вести».

«Если и есть в России что-то, что я обожаю, так это баня. У меня она есть и дома, я хожу туда каждый день. В общем, надеюсь, что смогу вернуться», — ответил он.

Карлсон отметил, что ему близко отношение россиян к банной культуре. Он также обратил внимание на привычку проводить время на свежем воздухе даже в плохую погоду и признался, что хотел бы вновь приехать в Россию.

Затронул журналист и понятие «русской души». До конца объяснить его Карлсон, по собственному признанию, не берётся, однако связывает его с глубоким ощущением истории, верой в Бога и особым отношением к испытаниям.

Ранее Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом. Журналист признался, что с удовольствием посетил бы страну ещё раз. По его словам, он объездил практически весь мир, но Россия остаётся для него на первом месте. Карлсон отметил, что ему нравятся русская культура и литература.