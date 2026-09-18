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Регион
Опубликовано 18 сентября, 19:45

«Меня там убьют»: Такер Карлсон отказался от поездки в Киев, но готов вновь посетить Москву

Такер Карлсон: В Киев не поеду, потому что меня там убьют

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не намерен посещать Киев из-за опасений за свою безопасность. При этом в Москву он готов приехать хоть завтра, а Россию называет своим самым любимым местом в мире.

Об этом Карлсон рассказал 18 сентября в беседе с ИС «Вести». По его словам, в текущих условиях поездка на Украину для него невозможна.

«Я мог бы хоть завтра приехать в Москву. А вот в Киев поехать не смогу: меня там убьют, и это факт», — заявил журналист.

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Это заявление прозвучало всего через два дня после того, как Карлсон признался в любви к России. 16 сентября он назвал нашу страну своим любимым местом и признался, что с удовольствием посетил бы её снова.

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Юния Ларсон
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