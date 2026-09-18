Американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США и союзники Вашингтона по НАТО пытались помешать ему взять интервью у президента России Владимира Путина. По его словам, давление исходило не со стороны Кремля, а от западных структур.

«Проблемы исходили от правительства США и их союзников: они взломали мою личную переписку и слили её в The New York Times. Прилагались огромные усилия, чтобы помешать мне провести это интервью. И исходили они со стороны НАТО», — сказал Карлсон в интервью ИС «Вести».

Журналист подчеркнул, что организация самой беседы с Путиным не вызывала сложностей со стороны пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова или пресс-службы Кремля.

Ранее Life.ru писал, что Белый дом отверг обвинения Карлсона в попытке сорвать его интервью с Владимиром Путиным. Тогда пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер на прямой вопрос о давлении со стороны властей США ответила отрицательно. Сам Карлсон настаивал, что столкнулся с противодействием ещё на этапе подготовки разговора с российским президентом. Несмотря на это, интервью состоялось и впоследствии набрало десятки миллионов просмотров.