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Опубликовано 16 сентября, 16:44

«Самое прекрасное место»: Такер Карлсон влюбился в Россию и уже грезит о новой поездке

Такер Карлсон назвал Россию своим любимым местом

Такер Карлсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Такер Карлсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом. В беседе с ИС «Вести» известный американский журналист признался, что с удовольствием посетил бы нашу страну ещё раз.

«Я объездил практически весь мир. Россия — это моё самое любимое место. Мне нравится русская культура, литература. Сибирь — может быть, самое прекрасное место. Безусловно, я хотел бы вернуться», — сказал он.

Такер Карлсон: Европейские лидеры предали свои народы и хотят развязать войну
Такер Карлсон: Европейские лидеры предали свои народы и хотят развязать войну

Ранее Такер Карлсон высказался об Украине. По его словам, Незалежная — это тоталитарное государство, в котором нет свободы и передвижения, а президент нелегитимен.

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Матвей Константинов
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