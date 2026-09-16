«Самое прекрасное место»: Такер Карлсон влюбился в Россию и уже грезит о новой поездке

Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом. В беседе с ИС «Вести» известный американский журналист признался, что с удовольствием посетил бы нашу страну ещё раз.

«Я объездил практически весь мир. Россия — это моё самое любимое место. Мне нравится русская культура, литература. Сибирь — может быть, самое прекрасное место. Безусловно, я хотел бы вернуться», — сказал он.

Ранее Такер Карлсон высказался об Украине. По его словам, Незалежная — это тоталитарное государство, в котором нет свободы и передвижения, а президент нелегитимен.