Хозяин квартиры нашёл тело убитой арендаторши в холодильнике — его навёл запах

В городе Родригес на Филиппинах владелец сдаваемой квартиры обнаружил тело женщины в холодильнике. Об этом пишет The Manila Times со ссылкой на полицию.

10 сентября мужчина пришёл к жильцам, чтобы попросить их подписать договор аренды, однако дверь ему никто не открыл. Спустя несколько дней соседи пожаловались на неприятный запах из квартиры, после чего хозяин вызвал правоохранителей.

Тело женщины обнаружили 16 сентября. Её личность установили после того, как отец погибшей обратился в полицию и передал документы дочери. Правоохранители разыскивают мужчину, которого последним видели вместе с погибшей. Он проходит по делу как человек, представляющий интерес для следствия. При этом полиция сообщила, что один человек уже находится под стражей, однако детали неизвестны.

Следователи рассматривают в качестве одной из версий конфликт из-за денег. По словам отца женщины, у неё при себе могла находиться крупная сумма. Окончательный мотив преступления пока не установлен.

Ранее Life.ru сообщал о похожей жуткой находке в Японии. Там сотрудница клининговой компании во время уборки обнаружила в шкафу квартиры человеческие останки. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливались.