Хозяину автосервиса под Ярославлем дали 15 лет за заказное убийство соседки

В Ярославской области бизнесмен получил 15 лет строгого режима за заказное убийство 84-летней соседки, которая мешала его предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Николай Кустов признан виновным в организации убийства. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Суд установил, что 51-летний житель Ярославского района Николай Кустов организовал автосервис для грузовиков на своём участке в деревне Суринское. Коммерческая деятельность привела к загрязнению и подтоплению земли его пожилой соседки. После того как пенсионерка пожаловалась в государственные органы, предприниматель решил её ликвидировать.

Для реализации умысла Кустов нанял 40-летнего жителя Ярославля, пообещав ему 100 тысяч рублей. В ночь на 14 июня 2019 года исполнитель поджёг жилой дом пенсионерки. Женщина не смогла выбраться из горящего здания и погибла. Сам организатор на время преступления выехал из области, чтобы обеспечить себе алиби.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, и следствие было временно приостановлено. Однако позже работу по делу возобновили, и в феврале 2026 года подозреваемых задержали. До вынесения приговора исполнитель поджога скончался, в связи с чем уголовное преследование в отношении него прекратили.

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