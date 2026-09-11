Похитили и сожгли заживо: Пропавшую 21-летнюю танцовщицу нашли зверски убитой на пляже
Знаменитую 21-летнюю танцовщицу похитили и сожгли заживо на пляже в Гондурасе
Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Sindy Lohany Matute Morales
Известная 21-летняя танцовщица Синди Лоани Матуте Моралес была жестоко убита в Гондурасе. Девушка бесследно исчезла по дороге на вечеринку, уйдя из дома вечером 5 сентября. Уже на следующий день её сожженное тело обнаружили на пустынном пляже неподалеку от местного кладбища в Санта-Роса-де-Агуан.
Как выяснилось позже, погибшая долгое время жила в постоянном страхе. Мать девушки рассказала, что за дочерью велась непрерывная слежка со стороны подозрительных людей, из-за чего ей даже пришлось уволиться с работы и сменить место жительства. Незадолго до трагедии Синди преследовали неизвестные на автомобиле, и она предчувствовала скорую гибель.
«Мама, я не протяну. Я знаю, что не буду жить вечно», — приводила мать Моралес страшные слова, которые незадолго до похищения произнесла её дочь. Всего за несколько дней до своей гибели девушка блистала на масштабном карнавале, а видеоролики с её ярким танцем успели разлететься по социальным сетям. У погибшей осталась четырёхлетняя дочь.
А ранее петербургская модель Людмила Туркова исчезла в Белграде. Она перестала выходить на связь в конце июля, когда планировала отправиться в ночной клуб в районе Палилула. Позже в одном из каналов района Падинска-Скела нашли чемодан с её телом. Следствие пришло к версии, что к преступлению причастен 24-летний гражданин Турции. Суд в Сербии отправил подозреваемого под арест на 30 суток.
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