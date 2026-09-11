Похитили и сожгли заживо: Пропавшую 21-летнюю танцовщицу нашли зверски убитой на пляже

Известная 21-летняя танцовщица Синди Лоани Матуте Моралес была жестоко убита в Гондурасе. Девушка бесследно исчезла по дороге на вечеринку, уйдя из дома вечером 5 сентября. Уже на следующий день её сожженное тело обнаружили на пустынном пляже неподалеку от местного кладбища в Санта-Роса-де-Агуан.

Как выяснилось позже, погибшая долгое время жила в постоянном страхе. Мать девушки рассказала, что за дочерью велась непрерывная слежка со стороны подозрительных людей, из-за чего ей даже пришлось уволиться с работы и сменить место жительства. Незадолго до трагедии Синди преследовали неизвестные на автомобиле, и она предчувствовала скорую гибель.

«Мама, я не протяну. Я знаю, что не буду жить вечно», — приводила мать Моралес страшные слова, которые незадолго до похищения произнесла её дочь. Всего за несколько дней до своей гибели девушка блистала на масштабном карнавале, а видеоролики с её ярким танцем успели разлететься по социальным сетям. У погибшей осталась четырёхлетняя дочь.