Правоохранители проверили восемь объектов, связанных с деятельностью кришнаитов в Москве и Подмосковье. По предварительной информации, проверки прошли 26 ноября по адресам, имеющим отношение к Центру обществ сознания Кришны в России. Об этом стало известно РЕН-ТВ.

Силовики проверили восемь объектов кришнаитов в Москве и Подмосковье. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

В поле зрения силовиков попали столичный религиозный центр, храм и незарегистрированная школа в подмосковной деревне Коргашино. Обнаружены места хранения религиозной литературы без необходимой маркировки. Правоохранители проверяют соблюдение законодательства о миссионерской деятельности.

Ранее отдельные представители общин кришнаитов уже оказывались в центре скандалов, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности детей.

В ноябре 2025 года суд в Екатеринбурге приговорил патологоанатома Сергея Окладникова, руководившего местной религиозной группой, к 12 годам колонии строгого режима за изнасилование 12-летней девочки. Мужчина устроил со школьницей ритуальное бракосочетание. В феврале 2026 года Свердловский областной суд оставил основной срок наказания без изменения.

Другой случай получил огласку в 2021 году в селе Курджиново Карачаево-Черкесии. Участники местной общины обвинили бывшего духовного наставника в домогательствах к малолетним девочкам.

Между тем в сентябре 2026 года московский суд оштрафовал на 50 тысяч рублей одну из религиозных организаций кришнаитов за нарушение требований антитеррористической защищённости. Сам Центр обществ сознания Кришны в России имеет статус зарегистрированной религиозной организации.