28-летнего музыканта из Москвы заключили под стражу по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек. По версии следствия, противоправные действия произошли ещё в декабре 2019 года в Московской и Свердловской областях. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета.

Первый эпизод, по данным ведомства, произошёл в подмосковном Жуковском. Следствие считает, что мужчина совершил действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней, находясь вместе с ней в автомобиле. Второй случай относится к тому же месяцу, но произошёл уже в Екатеринбурге, где обвиняемый, по версии СК, совершил развратные действия в отношении другой девочки в квартире.

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 135 УК РФ и пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил его в СИЗО. Сейчас расследование находится на завершающей стадии.

Речь идёт об Алексее Кузьмине, которого ранее называли одним из предполагаемых организаторов музыкального сообщества «Империя гусей». Его участники оказались в центре расследования после заявлений подростков о сексуальном насилии и принуждении к отправке интимных материалов. По информации правозащитников, пострадавшие могли находиться в разных регионах России.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о расследовании деятельности «Империи гусей». Музыкальный проект, посвящённый каверам на популярные композиции из видеоигр, собрал около 350 тысяч подписчиков на YouTube. По утверждениям общественников, администраторы использовали доверие юной аудитории, чтобы вовлекать подростков в опасное общение. Детям могли предлагать участие в управлении сообществом, а затем шантажировать блокировкой доступа и распространением личных материалов.

После огласки глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность сообщества. По её сведениям, к тому моменту было известно о 24 предполагаемых пострадавших из 12 регионов страны. Позднее председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклады о расследовании уголовных дел в Московской и Свердловской областях. Следователи также начали устанавливать других возможных потерпевших.