«Встретят аплодисментами»: В России предложили ограничить деятельность кришнаитов

Деятельность движения кришнаитов в России следует законодательно ограничить или полностью запретить. С таким предложением выступил кандидат психологических наук и специалист по религиозным культам и сектам Александр Невеев в беседе с «Абзацем».

«Если сегодня будут предприняты меры по запрету этой организации или по ограничению её деятельности на территории России, я думаю, что и экспертное сообщество, и очень многие пострадавшие, да и все нормальные люди это встретят аплодисментами», — сказал Невеев.

Сектовед утверждает, что пребывание в подобных сообществах может приводить к конфликтам с родственниками. Кроме того, он высказал претензии к отношению последователей движения к детям и заявил о якобы имевших место противоправных действиях в закрытых сообществах.

Ещё одна претензия Невеева касается сбора пожертвований на строительство кришнаитского храма в России. По его словам, были собраны крупные суммы, однако сам храм так и не появился. Какая именно организация собирала средства и о каком периоде идёт речь, эксперт не уточнил.

При этом кришнаиты в России сегодня имеют официальный статус религиозного объединения. Центр обществ сознания Кришны в РФ зарегистрирован как централизованная религиозная организация, поэтому предложение Невеева само по себе не меняет её правового положения.

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Уфы заявил, что его жена вместе с детьми попала под влияние движения «Ата жолы»*. По словам мужчины, после поездки в Казахстан супруга объявила себя «избранной» и заявила, что должна девять лет заниматься «целительством», а во время практик участников якобы били плетью, заставляли курить неизвестные травы и пить «святую» воду.