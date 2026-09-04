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Опубликовано 4 сентября, 09:45

Hraparak.am: Запад требует от Армении ввести визовый режим с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GagoDesign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GagoDesign

Западные страны требуют от Армении ввести визовый режим с Россией и поставить на ключевые должности «своего человека». Об этом сообщает армянское онлайн-издание hraparak.am со ссылкой на источники .

По данным СМИ, Брюссель настаивает на том, чтобы Ереван ввёл визовый режим с РФ. Утверждается, что это является предварительным условием, после выполнения которого Евросоюз через несколько лет может либерализовать визовый режим для самой Армении.

Кроме того, среди требований Запада — назначение бывшего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна на одну из ключевых должностей. Запад предлагает направить «своего человека» в министерство обороны или Службу национальной безопасности.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Запад шантажирует Армению, требуя устранить «российский фактор» в транспортной сфере, обещая взамен многомиллионные инвестиции. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя споры вокруг концессии Южно-Кавказской железной дороги .

Больше новостей о дипломатии и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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