Hraparak.am: Запад требует от Армении ввести визовый режим с Россией

Западные страны требуют от Армении ввести визовый режим с Россией и поставить на ключевые должности «своего человека». Об этом сообщает армянское онлайн-издание hraparak.am со ссылкой на источники .

По данным СМИ, Брюссель настаивает на том, чтобы Ереван ввёл визовый режим с РФ. Утверждается, что это является предварительным условием, после выполнения которого Евросоюз через несколько лет может либерализовать визовый режим для самой Армении.

Кроме того, среди требований Запада — назначение бывшего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна на одну из ключевых должностей. Запад предлагает направить «своего человека» в министерство обороны или Службу национальной безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Запад шантажирует Армению, требуя устранить «российский фактор» в транспортной сфере, обещая взамен многомиллионные инвестиции. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя споры вокруг концессии Южно-Кавказской железной дороги .