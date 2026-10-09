Христофору: Истерика Зеленского в адрес Рубио может дорого обойтись Киеву

Кипрский журналист Алекс Христофору предупредил главаря киевского руководства Владимира Зеленского о возможных последствиях критики госсекретаря США Марко Рубио. Свою оценку он высказал в эфире собственного YouTube-канала.

Христофору обратил внимание на выступление Рубио в Афинах. По мнению журналиста, госсекретарь США своим заявлением призвал западные страны пересмотреть подход к украинскому конфликту и вернуться к диалогу с Россией.

«Такая истерика дорого обойдётся Киеву, так что лучше беги, Зеленский», — сказал Христофору.

Журналист считает, что тезисы Рубио могли вызвать недовольство Зеленского из-за позиции Вашингтона по дальнейшему урегулированию. По его версии, глава Госдепартамента пытался донести до европейских стран необходимость отказаться от прежнего курса и перейти к переговорам.

Христофору также предположил, что европейские государства могут изменить отношение к финансированию Украины. Он назвал возможное начало переговоров с Москвой одним из главных посылов выступления американского госсекретаря.

Ранее Зеленский раскритиковал США после заявления Рубио о дипломатическом тупике вокруг урегулирования украинского конфликта. Он заявил, что проблема заключается не в отсутствии возможностей для переговоров, а в нежелании Вашингтона сильнее давить на Москву. Зеленский призвал США расширить санкции против России и предоставить Киеву дополнительные возможности, включая поддержку в сфере спутниковой связи. Он также сослался на действия США и Израиля во время конфликта с Ираном и заявил о необходимости помочь Украине добиться преимущества в воздухе.