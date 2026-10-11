Христофору объяснил жалобы Каллас на сделку Путина и Трампа завистью

Кипрский журналист Алекс Христофору связал недовольство главы европейской дипломатии Каи Каллас из-за договорённостей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с завистью. Своё мнение он высказал в эфире собственного YouTube-канала.

По словам Христофору, Каллас возмутило, что американский президент не стал советоваться с ней перед заключением соглашения с российским лидером. Журналист считает, что главу евродипломатии задело отсутствие её участия в принятии решений.

«Ей не по душе, что Трамп принимает решения единолично, так что она просто завидует тому, что говорят не с ней», — заявил Христофору.

Отдельно журналист остановился на договорённостях о поставках дизельного топлива. По его оценке, Каллас была шокирована возможным отказом Вашингтона от санкционного курса.

«Она как бы говорит, как вы посмели? Мы же были друзьями, приятелями, союзниками. У нас была договорённость по санкциям. Твёрдая, нерушимая договорённость», — отметил журналист.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз выступает против решения Вашингтона ослабить ограничения на поставки российского дизельного топлива и намерен ответить новым пакетом санкций против Москвы. По мнению руководителя дипломатической службы ЕС, дополнительные поступления от экспорта энергоресурсов могут увеличить возможности России финансировать военные действия.