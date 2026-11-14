Президент России Владимир Путин занял жёсткую позицию на переговорах по украинскому урегулированию со спецпосланниками американского лидера Дональда Трампа. Однако требования Москвы, которые могут показаться Западу чрезмерными, с российской точки зрения вполне рациональны. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Условия, выдвинутые Путиным в ходе встречи с американскими представителями Кушнером и Уиткоффом, оказались крайне жёсткими», — заявил обозреватель.

По оценке Христофору, принципиальность российской позиции объясняется стремлением Москвы добиться долгосрочного урегулирования конфликта на приемлемых для неё условиях. При этом журналист считает, что западные политики могут воспринимать требования Кремля значительно болезненнее, чем российская сторона.

Переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись 12 ноября в Кремле. Одной из центральных тем стали вопросы безопасности в Европе и перспективы завершения украинского конфликта. Российский лидер, в частности, выступил против размещения иностранных военных контингентов на Украине после возможного заключения мирного соглашения.

Кроме того, Москва настаивает на необходимости обсуждения более широкой архитектуры европейской безопасности. Среди принципиальных вопросов остаются территориальные разногласия, военное присутствие НАТО вблизи российских границ и будущие гарантии безопасности.

После переговоров с Путиным американские представители отправились на встречу с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским в Дублине, а также проинформировали европейских партнёров о результатах консультаций. Окончательного соглашения стороны пока не достигли, однако обсуждение возможных условий урегулирования продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал о завершении переговоров Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Встреча состоялась после консультаций представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Во время беседы стороны обсудили территориальные разногласия, вопросы европейской безопасности и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.