Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о причинах готовности России к переговорам по Украине вызвало резкую реакцию кипрского журналиста Алекса Христофору. Он предположил, что за словами польского министра скрывается тревога западных политиков из-за развития украинского конфликта. Свою оценку журналист высказал в эфире собственного YouTube-канала.

Поводом для критики стало утверждение Сикорского, что Москва согласилась вернуться к дипломатическому диалогу якобы из-за невозможности добиться поставленных целей военным путём. Христофору счёл подобную интерпретацию лицемерной и обратил внимание на противоречие между заявлениями польского министра и действиями западных стран.

По мнению журналиста, именно Вашингтон и европейские политики в последнее время проявляют заинтересованность в возобновлении переговоров с Россией. Поэтому попытку представить ситуацию так, будто Москва вынуждена искать дипломатический выход из-за неудач на фронте, он назвал необоснованной.

Христофору связал риторику Сикорского с предполагаемым беспокойством западных политических кругов о дальнейшем развитии событий на Украине.

Заявления главы польского МИД ранее вызвали реакцию и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг утверждение об отсутствии успехов российских войск и заявил, что ситуация на линии соприкосновения, по оценке Москвы, свидетельствует об обратном.

Представитель Кремля подчеркнул, что Армия России продолжает увеличивать территории под своим контролем. По его словам, эту тенденцию замечают военные специалисты и представители украинского руководства. При этом Песков подтвердил, что Москва сохраняет готовность участвовать в трёхсторонних консультациях с представителями США и Украины.