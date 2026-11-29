Заявления сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель о территориальных уступках России вызвали резкую реакцию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. На это обратил внимание кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Сикорский уже совершенно теряет самообладание из-за интервью Алис Вайдель — он буквально выходит из себя. <…> Украина проиграла, именно об этом и говорила Вайдель», — сказал Христофору.

Речь идёт о прогнозе немецкого политика относительно условий мирного урегулирования украинского конфликта. По мнению Вайдель, в результате переговоров территории с русскоязычным населением перейдут под контроль России. Как отметил Христофору, польского министра также возмутила оценка сопредседателем АдГ событий 2014 года на Украине, которые она назвала государственным переворотом.

«Это буквально свело Сикорского с ума. Он возразил: «Я же там был! Я был на Майдане в 2014-м, поверь мне, брат», — пошутил журналист.

Ранее Life.ru писал, что депутаты парламента немецкой земли Саксония-Анхальт потребовали отменить санкции против России. С такой инициативой совместно выступили фракции «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт» (BSW). Представители обеих политических сил также высказались против продолжения поставок оружия Украине.