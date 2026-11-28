Заявления сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель о причинах украинского конфликта вызвали резкую реакцию Киева и Варшавы. С критикой немецкого политика выступили представители дипломатических ведомств Украины и Польши, сообщает телеканал N-tv.

В интервью немецкому изданию Welt Вайдель назвала события 2014 года на Украине государственным переворотом, который финансировали западные неправительственные организации. Кроме того, политик выразила уверенность, что в рамках мирного урегулирования русскоязычные территории перейдут под контроль России.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев обвинил сопредседателя АдГ в продвижении позиции Кремля. Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий также раскритиковал её высказывания, назвав политическую силу Вайдель «альтернативой реальности».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, отверг утверждение о государственном перевороте. Глава польской дипломатии напомнил, что находился в Киеве в 2014 году. По его словам, тогдашнего президента Украины Виктора Януковича отстранили от должности решением парламента, в том числе голосами депутатов его собственной Партии регионов.