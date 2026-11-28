Канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо прекратить практику односторонних контактов с Киевом и лично отправиться в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. С таким призывом выступила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель в подкасте немецкой газеты Die Welt.

Политик подчеркнула, что первоочередной задачей европейской дипломатии должно стать скорейшее прекращение боевых действий на Украине. Для этого, по её мнению, необходимо добиться возвращения всех сторон конфликта за стол переговоров.

Вайдель напомнила, что после Второй мировой войны Германия традиционно выступала в качестве нейтрального посредника при разрешении международных конфликтов. Однако нынешний внешнеполитический курс Берлина и воинственная риторика немецких властей, считает лидер АдГ, лишили страну возможности выполнять эту функцию.

«Мы больше не можем этого делать, потому что слишком глубоко в это ввязались. Россия воспринимает нас как воюющую сторону. При всей этой военной риторике в этом нет ничего удивительного», — отметила Вайдель.

Выход из сложившейся ситуации она видит в возобновлении прямого диалога с российским руководством. По мнению политика, на месте Мерца она бы незамедлительно отправилась на переговоры с Путиным, а затем встретилась с Владимиром Зеленским.

«Ездят только в Киев, а в Москву — нет», — обратила внимание сопредседатель АдГ.

Следующим пунктом дипломатического маршрута, предложенного Вайдель, должны стать Соединённые Штаты. Там представители Германии могли бы согласовать общую переговорную позицию, вернувшись к традиционной посреднической роли Берлина. Политик призналась, что не понимает, почему действующее руководство ФРГ до сих пор не воспользовалось такой возможностью.

Ранее Life.ru писал, что почти половина опрошенных немцев выступила за скорейшие переговоры Мерца с Путиным без предварительных условий. Особенно активно возобновление диалога с Москвой поддерживают сторонники АдГ — за него высказались 66% респондентов из числа избирателей партии. Полностью против контактов двух лидеров выступили лишь 9% участников исследования.