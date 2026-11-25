В вопросе визита европейской делегации в Москву пока нет прогресса. Перспективы встречи прокомментировал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что 23 ноября из Брюсселя прозвучало публичное заявление об отказе от двусторонних контактов. Каких-либо конкретных сведений о подготовке визита он не привёл.

«Нет, ничего конкретного сказать не могу. Но мы позавчера слышали заявление из Брюсселя о том, что европейцы решили не вести никакие двусторонние контакты. Такое публичное заявление было», — ответил он.

Напомним, 19 ноября Владимир Путин объявил о приглашении представителей Европы на переговоры после трёхстороннего саммита в китайском Шэньчжэне. Глава государства предложил выяснить позицию зарубежных политиков по украинскому урегулированию, прежде чем определять формат дальнейшего диалога. В тот же день Bloomberg сообщил, что Великобритания, Германия и Франция рассматривают возможность такой встречи. 20 ноября Песков подтвердил наличие определённых дипломатических контактов, однако отказался раскрывать имена приглашённых. Позднее Еврокомиссия обозначила свои условия для обсуждения безопасности на континенте. Речь шла о прекращении огня на Украине и участии в консультациях стран НАТО и Евросоюза.