Украина, по мнению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель, уже проиграла конфликт, а мирное соглашение без территориальных уступок России невозможно. Такую позицию политик изложила в подкасте немецкого издания WELT.

Вайдель считает, что Москва стремится создать зону безопасности между Россией и странами НАТО. По её словам, западным государствам необходимо серьёзнее относиться к российским интересам в этой сфере.

В качестве примера политик привела США, которые едва ли допустили бы размещение ракетных комплексов противника в соседних Мексике или Канаде.

«Стамбульский меморандум предусматривал значительно более выгодные для Украины условия, чем те, которые существуют сегодня. Войну следовало закончить ещё тогда», — высказалась политик.

Вайдель также возложила на западные страны, прежде всего Великобританию, ответственность за срыв переговоров в Стамбуле в 2022 году. По её оценке, обсуждавшиеся тогда условия урегулирования были значительно выгоднее для Киева, чем нынешние.

Сопредседатель АдГ полагает, что Берлин из-за своей вовлечённости в конфликт утратил возможность выступать нейтральным посредником. На месте канцлера Фридриха Мерца она отправилась бы в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Вайдель не ожидает новой волны украинских беженцев в Европе в случае победы России. Напротив, политик считает, что после завершения боевых действий 1,1 млн проживающих в Германии украинцев должны будут вернуться на родину.