Требования Владимира Зеленского о передаче Украине американских комплексов Patriot могут обернуться для Киева обратным результатом. Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что Киев не учитывает ограниченность запасов этих систем у самих Соединённых Штатов и тем самым создаёт дополнительное напряжение в отношениях с Вашингтоном.

В эфире своего YouTube-канала Христофору обратил внимание на то, что проблема заключается не только в готовности американской администрации поддерживать Украину. У США самих недостаточно зенитных ракетных комплексов, чтобы без ущерба для собственных потребностей удовлетворять запросы Киева.

Журналист усомнился, что украинское руководство в полной мере осознаёт сложившуюся ситуацию. По его мнению, постоянные обращения с требованиями к американской стороне способны лишь усилить раздражение в Вашингтона.

Напомним, Украина столкнулась с серьёзным дефицитом ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. По словам Зеленского, за октябрь ВСУ израсходовали 35 таких ракет, получив от США всего 12. При этом Вашингтон одобрил возможную продажу Киеву ещё 500 перехватчиков PAC-3 на сумму 2,1 миллиарда долларов. Однако первые поставки могут начаться лишь через несколько лет, что вызвало недовольство украинского руководства.