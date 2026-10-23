Хруст в коленях ещё не приговор: Врач объяснила, когда стоит бить тревогу

Хруст в коленях, щелчки пальцев и посторонние звуки при подъёме по лестнице далеко не всегда указывают на заболевание суставов. Подобные проявления встречаются и у здоровых людей, поэтому гораздо важнее обращать внимание на сопутствующие симптомы — боль, отёк и скованность. Об этом Life.ru рассказала врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталья Степанова.

Хруст и щелчки могут встречаться и у совершенно здоровых людей. Намного важнее не сам звук, а сочетание симптомов: есть ли боль, отёк, скованность, ограничение движения, повышение температуры сустава и как именно меняются симптомы со временем. Наталья Степанова Врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

По словам Степановой, заболевания суставов могут иметь разные причины и требовать принципиально разных подходов к лечению. Например, при остеоартрите возможны боль, скованность, увеличение сустава, ограничение подвижности и ощущение трения. Однако один только хруст ещё не подтверждает диагноз. Особое внимание врач советует уделять длительной утренней скованности, особенно если она сопровождается припухлостью и болезненностью. Такие признаки требуют исключения воспалительных заболеваний суставов.

Ещё одна распространённая ошибка — полностью отказываться от физической активности при первых неприятных ощущениях. Ревматолог подчеркнула, что при многих заболеваниях суставов важно сохранять посильную нагрузку и мышечную силу. Длительная неподвижность не всегда помогает, а иногда затрудняет привычные движения. Однако при острой травме, выраженном отёке, невозможности опереться на конечность или резком ограничении подвижности необходима медицинская оценка.

«Фраза «мне уже столько лет, конечно, суставы болят» может быть очень удобной, но она мешает вовремя начать лечение. Даже если полностью устранить изменения невозможно, можно работать с болью, подвижностью, мышечной силой и качеством жизни», — предупредила Степанова.

Эксперт также предостерегла от самостоятельного лечения мазями, БАДами и обезболивающими. Такие средства могут временно уменьшить неприятные ощущения, но причина боли при этом останется неизвестной. Диагностика не обязательно начинается с рентгена и многочисленных анализов: сначала врач оценивает жалобы, осматривает сустав и выясняет характер боли и скованности, а уже затем решает, какие исследования необходимы. При этом обнаруженные на снимках изменения не всегда объясняют самочувствие пациента.

Главное, по словам ревматолога, — не воспринимать хруст как самостоятельный диагноз. Если суставы щёлкают, но не болят, не отекают и нормально двигаются, повода для паники нет. Однако при появлении боли, припухлости, местного повышения температуры, скованности или нарастающих ограничений движения откладывать обследование не стоит.

Ранее Life.ru рассказывал, почему осеннюю боль в суставах нельзя объяснять только переменой погоды. Ревматолог предупредил, что холод и перепады атмосферного давления могут усиливать неприятные ощущения, однако однозначная связь между изменениями погоды и заболеваниями суставов не установлена. Дополнительными факторами становятся переохлаждение, инфекции, снижение двигательной активности и резкое увеличение нагрузки. При повторяющейся боли, припухлости и повышении температуры сустава специалист рекомендовал обращаться к врачу.