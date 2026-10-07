Ноют или пульсируют: Почему суставы по-разному реагируют на смену погоды — и это не миф

Похолодание и перепады атмосферного давления могут влиять на самочувствие людей с заболеваниями суставов. Врач-ревматолог НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Ирина Самкова рассказала Life.ru, почему при смене погоды боль может ощущаться по-разному и как выбрать подходящую тактику.

Метеозависимость при заболеваниях суставов — не миф, а физиологический феномен, в основе которого лежит реакция тканей на перепады атмосферного давления. Ирина Самкова Врач-ревматолог НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук

По словам специалиста, один из механизмов связан со снижением атмосферного давления, которое обычно происходит перед дождём, снегопадом или приходом циклона. Такой вариант боли чаще характерен для пациентов с остеоартритом, фибромиалгией и последствиями травм. Ощущения обычно описывают как ноющие и ломящие, нередко сопровождающиеся скованностью, при этом после движения они могут уменьшаться.

Для облегчения такого состояния врач рекомендует лёгкую гимнастику и дозированную физическую активность. Между нагрузками можно держать конечность в возвышенном положении, пить достаточно воды и использовать сухое тепло.

«Согревание — сухое тепло, шерстяные бандажи — допустимо, так как оно расслабляет спазмированные мышцы вокруг капсулы и улучшает местный кровоток», — пояснила ревматолог.

Другой механизм связан с воспалительной болью. Она характерна для активных процессов, в частности ревматоидного и реактивного артритов, а также бурситов. По словам Самковой, такую реакцию могут провоцировать повышение атмосферного давления и резкие перепады влажности. При воспалении в полости сустава скапливается избыточная жидкость, из-за чего ощущения могут становиться острыми, режущими, пульсирующими или простреливающими.

При воспалительной боли нередко появляются покраснение и повышение температуры кожи над суставом. В отличие от механического варианта, неприятные ощущения усиливаются при движении и могут нарастать в состоянии покоя.

Согревающие мази, по словам врача, подходят именно при механическом типе боли. Их компоненты с местнораздражающим действием активируют кожные рецепторы, вызывают расширение сосудов и усиливают местный кровоток, благодаря чему возникает ощущение тепла и снижается восприятие боли.

«Согревающие мази показаны при механической (барической) боли — хроническом ноющем дискомфорте, скованности и ощущении ломоты в суставах, возникающих на фоне снижения атмосферного давления и похолодания», — рассказала Самкова.

Если боли в суставах регулярно повторяются при изменении погоды, врач рекомендует пройти клинико-инструментальное обследование у ревматолога. Это позволит уточнить форму заболевания и при необходимости скорректировать базисную терапию.

«При регулярно рецидивирующем болевом синдроме рекомендовано проведение комплексного клинико-инструментального обследования у врача-ревматолога для уточнения нозологической формы заболевания и коррекции базисной терапии», — заключила специалист.

Ранее Life.ru писал, что в непогоду полностью отказываться от тренировок не стоит. Врач-ревматолог объяснила, что отсутствие движения может ухудшать состояние суставов, поэтому занятия лучше переносить в помещение и выбирать щадящие упражнения. Оптимальными считаются низкоударные нагрузки без рывков и чрезмерной осевой нагрузки, которые помогают укреплять мышцы вокруг суставов.