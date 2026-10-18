Не просто реакция на погоду: Ревматолог раскрыл тревожные причины боли в суставах

Повторяющаяся боль в суставах осенью — повод для обследования, а не объяснения метеозависимостью, предупредил врач-ревматолог Игорь Канус. По его словам, исследования не установили однозначной связи между изменениями погоды и заболеваниями суставов.

При этом холод и перепады давления могут сопровождаться усилением боли, особенно у людей с артрозом или последствиями травм. Осенью добавляются и другие факторы: сокращение подвижности, переохлаждение, инфекции и резкая смена нагрузки. Неблагоприятно и долгое стояние на холоде, когда сустав нагружен, но движения нет.

Ориентироваться эксперт посоветовал прежде всего на характер симптомов. Если дискомфорт нарастает или регулярно возвращается, нужно записаться к специалисту. Припухлость, горячий на ощупь сустав и резкая боль требуют более быстрого обращения: спустя несколько дней проявления могут ослабнуть и затруднить диагностику.

«Мышцы адаптируются к повышению нагрузки за дни и недели, а суставам могут потребоваться месяцы. Поэтому после перерыва нельзя сразу возвращаться к прежней интенсивности тренировок: это может вызвать или обострить заболевание», — пояснил собеседник «Газеты.ru».

Если травмы не было, нужно убрать интенсивные нагрузки, сохранив плавные движения без боли. Самостоятельно увеличивать дозу обезболивающих или разрабатывать сустав через сильную боль нельзя, заключил врач.