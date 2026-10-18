Не просто реакция на погоду: Ревматолог раскрыл тревожные причины боли в суставах
Врач Канус: Осеннюю боль в суставах нельзя объяснять только погодой
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Повторяющаяся боль в суставах осенью — повод для обследования, а не объяснения метеозависимостью, предупредил врач-ревматолог Игорь Канус. По его словам, исследования не установили однозначной связи между изменениями погоды и заболеваниями суставов.
При этом холод и перепады давления могут сопровождаться усилением боли, особенно у людей с артрозом или последствиями травм. Осенью добавляются и другие факторы: сокращение подвижности, переохлаждение, инфекции и резкая смена нагрузки. Неблагоприятно и долгое стояние на холоде, когда сустав нагружен, но движения нет.
Ориентироваться эксперт посоветовал прежде всего на характер симптомов. Если дискомфорт нарастает или регулярно возвращается, нужно записаться к специалисту. Припухлость, горячий на ощупь сустав и резкая боль требуют более быстрого обращения: спустя несколько дней проявления могут ослабнуть и затруднить диагностику.
«Мышцы адаптируются к повышению нагрузки за дни и недели, а суставам могут потребоваться месяцы. Поэтому после перерыва нельзя сразу возвращаться к прежней интенсивности тренировок: это может вызвать или обострить заболевание», — пояснил собеседник «Газеты.ru».
Если травмы не было, нужно убрать интенсивные нагрузки, сохранив плавные движения без боли. Самостоятельно увеличивать дозу обезболивающих или разрабатывать сустав через сильную боль нельзя, заключил врач.
Ранее Life.ru выяснил, что привычка втягивать голову в плечи на холоде провоцирует боль. По объяснению ортопеда, длительное пребывание в такой позе переутомляет мышцы шеи и плечевого пояса. В результате возникают скованность, тяжесть между лопатками и болезненность.