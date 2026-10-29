Хрустальный шар этого не предвидел: Нейросети начали отбирать клиентов у гадалок

Искусственный интеллект всё активнее осваивает рынок предсказаний будущего, вытесняя из этой ниши гадалок и экстрасенсов разного толка. В ответ представители эзотерической индустрии, чтобы показать собственную уникальность, начали подчёркивать, что работают без нейросетей, и предупреждать клиентов об опасности цифровых консультаций. Об этом пишет The Guardian.

Сегодня виртуальные прорицатели предлагают расклады Таро, гороскопы, анализ линий ладони и даже общение с потусторонними силами. Подобные сервисы распространяются через приложения и TikTok, где компьютерные персонажи проводят собственные трансляции.

Например, платформа Your AI Psychic позволяет обращаться к электронным гадалкам по переписке, голосовой или видеосвязи. За консультации пользователям предлагают покупать виртуальные монеты: стоимость пакетов составляет от 9,99 до 99,99 доллара.

Традиционные специалисты уверяют, что алгоритмы способны имитировать предсказания, но не заменят человеческую интуицию и эмоциональный контакт. Некоторые эзотерики даже добавляют в рекламу специальные пометки об отказе от использования ИИ.

Отдельные опасения вызывает конфиденциальность. Во время подобных сеансов люди нередко раскрывают подробности личной жизни, финансовых трудностей и психологического состояния. При этом не всегда понятно, как разработчики используют полученные сведения.

Сами создатели некоторых сервисов признают, что их технологии не обладают мистическими способностями. По их объяснению, такие приложения предназначены скорее для размышлений о жизненных ситуациях, чем для достоверного предсказания будущего.