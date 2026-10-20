Тамагочи вместо гадалки: Китайцы доверяют выбор еды и планов карманным оракулам

В Китае набирает популярность необычный гаджет для тех, кто никак не может определиться с повседневными планами. Миниатюрное устройство, напоминающее тамагочи, предлагает доверить выбор случайному предсказанию. Оно может подсказать, что съесть на обед, куда отправиться вечером или стоит ли писать бывшему партнёру. Об этом пишет RADII.

Один из таких брелоков получил название Halotomo Cyber Book of Answers — «Кибернетическая книга ответов». О новом увлечении китайской молодёжи рассказывает издание RADII.

Внешне игрушка напоминает фантастический прибор из киберпанка. У неё небольшой пиксельный экран и несколько крупных кнопок. Пользователю достаточно мысленно сформулировать вопрос и нажать на одну из них, после чего устройство выдаст случайный ответ.

Например, если человек не может решить, куда отправиться поесть, электронный советчик может предложить заказать бургер или выбрать традиционное китайское блюдо. А на вопрос о том, стоит ли написать бывшему возлюбленному, способен выдать шуточное предостережение.

По принципу работы новинка напоминает популярный американский шар Magic 8 Ball, который тоже даёт случайные ответы на вопросы. Однако китайская версия получила электронную начинку и оформление в стиле ретрофутуризма.

При этом Halotomo используют не только для развлечения. Благодаря компактному корпусу его можно прикрепить к сумке или рюкзаку вместо обычного брелока. Дизайн устройства сочетает пиксельную графику, эстетику электронных игрушек 2000-х и элементы киберпанка.

Увлечение небольшими игрушками и аксессуарами заметно и в России. Как сообщал Life.ru, во втором квартале 2026 года продажи антистресс-товаров на AliExpress СНГ выросли на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди популярных покупок оказались сквиши в виде соевых бобов, мягкие игрушки и другие предметы, которые можно мять и перебирать в руках.