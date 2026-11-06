Российский художник и скульптор Михаил Шемякин оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщается на сайте ресурса.

Администраторы сайта обвинили деятеля искусства в поддержке России и «распространении пропаганды». Кроме того, авторы досье приписали ему действия, направленные против территориальной целостности Украины.

Михаил Шемякин — известный российский художник, скульптор, график и сценограф, один из представителей советского нонконформистского искусства. Родился 4 мая 1943 года в Москве. Учился в Ленинграде, однако был исключён из художественной школы за несоответствие принципам социалистического реализма. В 1971 году был выслан из СССР, после чего жил и работал во Франции и США. Широкую известность получил благодаря необычным скульптурным композициям, среди которых памятник Петру I в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга и композиция «Дети — жертвы пороков взрослых» на Болотной площади в Москве. Также занимался театральными постановками, в том числе оформлением балета «Щелкунчик» в Мариинском театре. Шемякин является лауреатом Государственной премии России.

Сайт «Миротворец»* начал работу в 2014 году. Его создатели собирают и публикуют личные сведения людей, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. В базе числятся сотни тысяч человек, включая несовершеннолетних. В частности, туда попадали даже годовалые дети после поездок в Крым с родителями.

В Генпрокуратуре России ранее заявляли, что ресурс используют для преследования оппозиционных политиков и журналистов. Ведомство также указывало на нарушение Европейской конвенции по правам человека.

Ранее в базу «Миротворца»* включили двух депутатов Европарламента — представителя Финляндии Ээро Хейнялуому и болгарского политика Петра Волгина. Администраторы сайта обвинили их в поддержке Москвы, информационных манипуляциях и действиях против интересов Украины.

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