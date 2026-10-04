Художник Шалва Бедоев, чьё тело месяц лежало в мастерской, стал отшельником перед гибелью

Последнее время народный художник России Шалва Бедоев вёл замкнутый образ жизни и сократил до минимума общение с друзьями и коллегами. Его тело могло пролежать в мастерской около месяца до момента обнаружения. Об этом рассказали в Союзе художников РСО-Алания ВТОО «СХР».

«Обстоятельства ухода Шалвы Евгеньевича трагичны: по предварительным данным, его тело было обнаружено сотрудниками Союза художников лишь спустя месяц после кончины. В последнее время художник жил в Москве, и, по словам коллег, «очень плохо выходил на связь», — говорится в тексте.

Напомним, народного художника России Шалву Бедоева обнаружили мёртвым в его мастерской в Москве. Ему было 85 лет. Тело пролежало около месяца в мастерской. Художник родился 15 октября 1940 года в Южной Осетии. В 1969 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В 2007 году Бедоев стал академиком Российской академии художеств, а в 2019-м получил звание народного художника России. Также мастер занимался преподаванием и возглавлял кафедру изобразительного искусства Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова.