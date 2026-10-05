Художника Шалву Бедоева похоронят на Восточном кладбище во Владикавказе

Народного художника России Шалву Бедоева похоронят на Восточном кладбище во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в окружении живописца.

Прощание с Бедоевым будет открытым, чтобы все желающие могли проводить его в последний путь. Тело художника должны доставить во Владикавказ 6 октября, однако точную дату похорон пока не определили.

Бедоев умер в возрасте 85 лет. Художник родился 15 октября 1940 года в Южной Осетии, а в 1969-м окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Он был академиком Российской академии художеств, профессором и много лет заведовал кафедрой изобразительного искусства Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. В 2019 году Бедоеву присвоили звание народного художника России.

Работы мастера находятся в музейных и частных собраниях в России и за рубежом. Среди известных произведений Бедоева — «Сбор винограда», «Осетинская сказка» и «Золотая яблоня».

Ранее Life.ru сообщал, что Шалву Бедоева обнаружили мёртвым в его мастерской в Москве. Тело 85-летнего живописца нашли 4 октября сотрудники Союза художников. По данным источника издания, оно могло находиться в помещении около месяца. Точная дата смерти на тот момент не называлась.