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Опубликовано 5 октября, 12:23

Шансонье Леонид Телешев умер от рака в 64 года

Леонид Телешев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lteleshev

Леонид Телешев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lteleshev

Исполнитель русского шансона, поэт и композитор Леонид Телешев умер на 65-м году жизни. О смерти артиста ТАСС сообщил певец Паскаль (Павел Титов).

Телешева не стало вечером 4 октября. Музыканту было 64 года. Помимо исполнительской деятельности, Телешев писал стихи и музыку.

Позже Паскаль назвал причину смерти исполнителя. По его словам, Телешев скончался от онкологического заболевания.

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