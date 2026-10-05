Шансонье Леонид Телешев умер от рака в 64 года
Леонид Телешев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lteleshev
Исполнитель русского шансона, поэт и композитор Леонид Телешев умер на 65-м году жизни. О смерти артиста ТАСС сообщил певец Паскаль (Павел Титов).
Телешева не стало вечером 4 октября. Музыканту было 64 года. Помимо исполнительской деятельности, Телешев писал стихи и музыку.
Позже Паскаль назвал причину смерти исполнителя. По его словам, Телешев скончался от онкологического заболевания.
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