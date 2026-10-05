Шансонье Леонид Телешев умер от рака в 64 года

Исполнитель русского шансона, поэт и композитор Леонид Телешев умер на 65-м году жизни. О смерти артиста ТАСС сообщил певец Паскаль (Павел Титов).

Телешева не стало вечером 4 октября. Музыканту было 64 года. Помимо исполнительской деятельности, Телешев писал стихи и музыку.

Позже Паскаль назвал причину смерти исполнителя. По его словам, Телешев скончался от онкологического заболевания.

Ранее Life.ru сообщал о смерти советского и российского саксофониста Алексея Козлова. Один из пионеров отечественного джаз-рока скончался после непродолжительной болезни на 91-м году жизни.