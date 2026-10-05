Умер советский артист Игорь Абрамов

Заслуженный работник культуры Игорь Абрамов умер 3 октября в возрасте 91 года. О смерти артиста сообщили в Омском областном театре юных зрителей.

Абрамов родился 18 июня 1935 года в Харбине. За долгие годы работы он сыграл около 200 ролей в спектаклях детского и взрослого репертуара, а также участвовал в телевизионных постановках.

С Омским ТЮЗом была связана значительная часть его творческой биографии. С 1964 года артист совмещал выходы на сцену с работой заведующего труппой, а позднее полностью сосредоточился на театральной деятельности.

Абрамов также долгие годы входил в правление Омского отделения Союза театральных деятелей России. В театре он занимался общественной и организационной работой, участвовал в художественном совете и сохранении истории труппы. Его заслуги были отмечены почётными званиями заслуженного работника культуры и заслуженного деятеля культуры Омской области. В 2006 году Абрамов стал лауреатом в номинации «Легенда омской сцены».

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