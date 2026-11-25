Привычка ежедневно покупать лотерейные билеты принесла преподавательнице живописи из Кабардино-Балкарии Анастасии выигрыш в размере 11,8 миллиона рублей. Женщина призналась, что не ожидала такой удачи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организатора.

Счастливице достался приз в размере 11 866 061 рубля. По словам Анастасии, в её семье никогда не было традиции участвовать в подобных розыгрышах. Билеты она начала покупать спонтанно, а после нескольких небольших выигрышей на суммы до четырёх тысяч рублей стала делать это чаще.

Победную комбинацию преподавательница не просчитывала заранее. Она просто выбрала случайные числа и приобрела билет, не подозревая, что он принесёт ей миллионы.

Сообщение о победе стало для женщины полной неожиданностью. От удивления Анастасия долго не могла осознать, какую именно сумму выиграла.

Пока преподавательница не решила, как распорядится деньгами. Она считает, что планировать расходы стоит только после фактического получения приза. При этом Анастасия рассматривает возможность направить часть средств на адресную помощь детским домам.

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Нижневартовска, который выиграл более 10 миллионов рублей, купив билет по дороге в ветеринарную клинику. Мужчина рассказал, что решил испытать удачу, пока вёз своего той-терьера к ветеринару. Это оказался уже второй крупный выигрыш в его жизни: ещё в 2009 году он стал обладателем миллиона рублей.