В американском Бостоне задержали нелегального мигранта из Сальвадора, который менее недели назад выиграл миллион долларов в лотерею штата Массачусетс. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на три источника в Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Счастливчиком оказался Ариэль Антонио Веласкес-Моралес. Выигрышный билет моментальной лотереи обошёлся ему всего в десять долларов. Уже 18 ноября мужчине вручили чек на миллион, а спустя три дня организаторы опубликовали в соцсетях фотографию победителя.

Как выяснилось, сальвадорец больше 12 лет находился под действием постановления о депортации. По данным собеседников телеканала, он незаконно пересёк американскую границу в Техасе ещё в 2013 году.

Утром 24 ноября сотрудники ICE попытались задержать мужчину в Восточном Бостоне. Мигрант бросился бежать, однако погоня оказалась недолгой. Судьба его выигрыша пока неизвестна.

Правила лотереи Массачусетса позволяют покупать билеты всем желающим старше 18 лет независимо от гражданства. Однако для получения крупного приза необходимо предъявить дополнительные документы.

Ранее Life.ru рассказывал, что американская миграционная служба установила исторический рекорд по числу депортаций. За финансовый год, завершившийся 30 сентября, из страны выдворили 483,2 тысячи человек, а число задержаний превысило 491 тысячу.