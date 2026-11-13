Миграционная служба США установила рекорд по числу депортаций за финансовый год, выслав из страны более 483 тысяч человек. Одновременно ведомство провело свыше 491 тысячи задержаний. Однако масштабная кампания по борьбе с нелегальной миграцией вызывает неодобрение значительной части американских избирателей, сообщает CBS News.

По данным Министерства внутренней безопасности США, в 2026 финансовом году, завершившемся 30 сентября, Иммиграционная и таможенная служба (ICE) депортировала 483,2 тысячи человек. Это самый высокий показатель в истории ведомства. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2025 финансовом году, когда из страны выслали 442,64 тысячи мигрантов. Таким образом, новый результат оказался примерно на 9% выше прежнего.

За тот же период сотрудники ICE провели более 491 тысячи задержаний. Из них почти 475 тысяч пришлось на административные аресты, связанные с нарушениями миграционного законодательства, а не уголовными обвинениями.

При этом рекордные показатели ведомства сопровождаются ростом критики миграционной политики президента Дональда Трампа. Согласно национальному экзитполу CBS News на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября, 58% американских избирателей считают, что администрация зашла слишком далеко в вопросах миграционного контроля. Ещё 22% назвали принятые меры соответствующими ситуации, а 20% полагают, что властям следовало действовать жёстче.

В то же время американская администрация продолжает отстаивать выбранный курс. В Министерстве внутренней безопасности заявляют, что усиление работы миграционной службы необходимо для выявления и выдворения лиц, представляющих угрозу общественной безопасности.