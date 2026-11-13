ICE депортировала рекордные 483 тысячи мигрантов из США за год
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Миграционная служба США установила рекорд по числу депортаций за финансовый год, выслав из страны более 483 тысяч человек. Одновременно ведомство провело свыше 491 тысячи задержаний. Однако масштабная кампания по борьбе с нелегальной миграцией вызывает неодобрение значительной части американских избирателей, сообщает CBS News.
По данным Министерства внутренней безопасности США, в 2026 финансовом году, завершившемся 30 сентября, Иммиграционная и таможенная служба (ICE) депортировала 483,2 тысячи человек. Это самый высокий показатель в истории ведомства. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2025 финансовом году, когда из страны выслали 442,64 тысячи мигрантов. Таким образом, новый результат оказался примерно на 9% выше прежнего.
За тот же период сотрудники ICE провели более 491 тысячи задержаний. Из них почти 475 тысяч пришлось на административные аресты, связанные с нарушениями миграционного законодательства, а не уголовными обвинениями.
При этом рекордные показатели ведомства сопровождаются ростом критики миграционной политики президента Дональда Трампа. Согласно национальному экзитполу CBS News на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября, 58% американских избирателей считают, что администрация зашла слишком далеко в вопросах миграционного контроля. Ещё 22% назвали принятые меры соответствующими ситуации, а 20% полагают, что властям следовало действовать жёстче.
В то же время американская администрация продолжает отстаивать выбранный курс. В Министерстве внутренней безопасности заявляют, что усиление работы миграционной службы необходимо для выявления и выдворения лиц, представляющих угрозу общественной безопасности.
Ранее Дональд Трамп признал, что миграционная политика его администрации оказалась чрезмерно жёсткой. По оценке американского Института миграционной политики, за первые 18 месяцев второго президентского срока Трампа из США депортировали около 980 тысяч человек. Высылка затронула в том числе иностранцев, которые прожили в стране десять и более лет.