Президент США Дональд Трамп признал, что миграционная политика его администрации оказалась чрезмерно жёсткой. Американский лидер согласился с такой оценкой во время интервью телеканалу CBS News.

Журналист спросил главу Белого дома, не зашла ли его администрация слишком далеко в вопросе депортации мигрантов. «Я думаю, что она была слишком жесткой. Да», — ответил Трамп.

По оценке американского Института миграционной политики, за первые 18 месяцев второго президентского срока Трампа из США депортировали около 980 тысяч человек. Высылка затронула в том числе иностранцев, которые прожили в стране десять и более лет.

Ранее американский президент неоднократно выступал за ужесточение миграционного законодательства и обещал масштабную кампанию по выдворению нелегалов. По его утверждению, до возвращения республиканцев к власти в США незаконно въехали около 25 миллионов человек.

При этом о прекращении массовых депортаций речи пока не идёт. По данным CBS News, после промежуточных выборов 3 ноября американские миграционные службы не получали распоряжений о сокращении числа задержаний и высылок иностранцев.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп начал пересматривать отношение к депортациям после жалоб своей супруги Мелании. По информации The Wall Street Journal, первую леди возмутило выдворение из США людей, которых она лично знала. После этого президент в беседах с помощниками признал, что один из главных сторонников жёсткой миграционной политики Стивен Миллер мог зайти слишком далеко.