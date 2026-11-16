Военкор Александр Коц иронично разобрал эстонский план «хукукиндлус» — в вольном переводе «стойкость к погибели». По его словам, правительство республики придумало, как противостоять «русским танкам»: уйти в облако, желательно заранее. Об этом он пишет в своём Telegram-канале.

Автор отмечает: согласно стратегии, если на территорию 1,3-миллионной республики «ступит сапог русского солдата», государство продолжит работу с серверов Microsoft и Amazon в Европе. Реестр граждан, земельный кадастр и свод законов уже хранятся копией в «цифровом посольстве» в Люксембурге, туда же переедут и госуслуги.

Коц приводит слова одного из авторов стратегии Тыну Грюнберга, до недавнего времени занимавшего пост замгенсека эстонского Министерства юстиции и цифровых дел: «Все критически важные сервисы остаются онлайн». При этом, замечает военкор, сам Грюнберг в этом месяце ушёл руководить коммерческой компанией Levira.

«Механика прибалтийской обороны отработана годами: сначала сам себе рисуешь угрозу, потом объявляешь себя главной мишенью Москвы, а потом начинаешь героически противостоять. Правда, из Люксембурга», — пишет Коц.

Он также напоминает о недавнем глобальном сбое у Microsoft, который «положил компании и госслужбы по всему миру без единого танка», и замечает, что у облачной Эстонии есть шансы «уйти в астрал, не дожидаясь войны».

Напомним, Эстония объявила о закрытии границы с Россией с 1 декабря, назвав причиной предполагаемую диверсию против местного оборонного предприятия. Полиция задержала восьмерых человек — все они граждане Латвии, однако эстонские власти утверждают, что подозреваемые якобы работали на спецслужбы РФ.