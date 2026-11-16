«Влиятельные группы» в ЕС всё больше против новых санкций и скучают по сотрудничеству с РФ, признал Цакхна
В Эстонии заявили о растущих разногласиях в ЕС по санкциям против России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Евросоюзу становится всё сложнее согласовывать новые санкции против России из-за противоречий между государствами объединения. Некоторые европейские страны заинтересованы в восстановлении деловых отношений с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, слова которого приводит Politico.
«Всё труднее и труднее», — так глава эстонского МИД охарактеризовал процесс достижения единой позиции по ограничениям. По его словам, на принимаемые решения оказывают влияние «крупные и очень влиятельные группы интересов».
Цахкна утверждает, что в отдельных европейских столицах рассчитывают со временем вернуться к привычному экономическому взаимодействию с Россией. Это, по мнению министра, затрудняет принятие дополнительных ограничительных мер.
Ранее Life.ru сообщал, что 16 ноября Евросоюз согласовал санкции против 145 физических и юридических лиц. Помимо Татьяны Ким, под ограничения попал Петербургский нефтяной терминал. Значительную часть обновлённого перечня составили российские банки, энергетические предприятия и организации, связанные с морскими перевозками. Для вступления мер в силу предусмотрена публикация соответствующих правовых актов в официальном журнале ЕС.
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