Хулиган испортил аппетит гостям ресторана на Рублёвке, показав детородный орган

В Москве задержан студент МТУСИ, совершивший мелкое хулиганство в ресторане на Рублёвском шоссе. Молодой человек в нетрезвом состоянии угрожал посетителям заведения своим детородным органом, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, ЧП случилось вечером 4 сентября. Хулиган не только размахивал пенисом, но и справил нужду на окно заведения и пытался спровоцировать драку. В итоге его задержали. Кунцевский суд назначил нарушителю административный арест сроком на пять суток.

Ранее в Петербурге хулиган нарвался на борца и прилёг на асфальт в ожидании полиции. Прохожий самостоятельно обезвредил мужчину, который напал на него с бутылкой.