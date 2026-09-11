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Опубликовано 11 сентября, 11:21

Хулиган испортил аппетит гостям ресторана на Рублёвке, показав детородный орган

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Москве задержан студент МТУСИ, совершивший мелкое хулиганство в ресторане на Рублёвском шоссе. Молодой человек в нетрезвом состоянии угрожал посетителям заведения своим детородным органом, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, ЧП случилось вечером 4 сентября. Хулиган не только размахивал пенисом, но и справил нужду на окно заведения и пытался спровоцировать драку. В итоге его задержали. Кунцевский суд назначил нарушителю административный арест сроком на пять суток.

У москвички, откусившей мужу пенис, гниют зубы в колонии
У москвички, откусившей мужу пенис, гниют зубы в колонии

Ранее в Петербурге хулиган нарвался на борца и прилёг на асфальт в ожидании полиции. Прохожий самостоятельно обезвредил мужчину, который напал на него с бутылкой.

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Борис Эльфанд
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