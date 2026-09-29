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Опубликовано 29 сентября, 09:40

«Хумо Банк» предупредил россиян о закрытии карт без личной идентификации

Обложка © Telegram / humobanktj

Обложка © Telegram / humobanktj

Россияне, оформившие карты таджикистанского «Хумо Банка», должны будут лично приехать в республику и пройти идентификацию. В противном случае их карты закроют, сообщили «Ленте.ру» в кредитной организации.

«Если вы не сможете лично приехать в Таджикистан и пройти идентификацию, к сожалению, ваша карта будет закрыта», — заявили представители банка.

Клиентам, которые не смогут пройти процедуру, рекомендовали заранее вывести оставшиеся на счетах деньги на рублёвые карты. При этом в исходном сообщении не уточняется конкретный крайний срок прохождения идентификации.

Крупнейший банк Португалии предупредил россиян о закрытии счетов
Крупнейший банк Португалии предупредил россиян о закрытии счетов

Ранее Life.ru сообщал, что швейцарский банк Swissquote начал закрывать счета россиян. При этом наличие вида на жительство или второго гражданства не всегда гарантировало сохранение обслуживания, а каждый случай банк рассматривал индивидуально. До этого крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos также уведомлял часть российских клиентов о закрытии счетов и требовал вернуть карты и другие средства доступа.

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Александра Мышляева
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