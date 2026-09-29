«Хумо Банк» предупредил россиян о закрытии карт без личной идентификации

Россияне, оформившие карты таджикистанского «Хумо Банка», должны будут лично приехать в республику и пройти идентификацию. В противном случае их карты закроют, сообщили «Ленте.ру» в кредитной организации.

«Если вы не сможете лично приехать в Таджикистан и пройти идентификацию, к сожалению, ваша карта будет закрыта», — заявили представители банка.

Клиентам, которые не смогут пройти процедуру, рекомендовали заранее вывести оставшиеся на счетах деньги на рублёвые карты. При этом в исходном сообщении не уточняется конкретный крайний срок прохождения идентификации.

Ранее Life.ru сообщал, что швейцарский банк Swissquote начал закрывать счета россиян. При этом наличие вида на жительство или второго гражданства не всегда гарантировало сохранение обслуживания, а каждый случай банк рассматривал индивидуально. До этого крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos также уведомлял часть российских клиентов о закрытии счетов и требовал вернуть карты и другие средства доступа.