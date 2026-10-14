Хуситскую ракету перехватили над Дахраном, где базируется Saudi Aramco

В жилом районе Дахрана на востоке Саудовской Аравии упали обломки баллистической ракеты, которую системы ПВО уничтожили после запуска из Йемена. О перехвате сообщил представитель арабской коалиции по борьбе с хуситами Турки аль-Малики.

«Перехвачена и уничтожена баллистическая ракета, выпущенная террористической хуситской группировкой в направлении города Дахран», — говорится в заявлении.

На месте падения обломков уже ведутся работы. О пострадавших или разрушениях в сообщении не говорится. Дахран — один из ключевых центров нефтяной отрасли Саудовской Аравии: там находится главный офис Saudi Aramco.

Ранее Саудовская Аравия столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков на фоне участившихся атак хуситов. Королевство испытывает трудности с защитой всей своей территории и вынуждено перераспределять средства ПВО. Эр-Рияд обратился за военной помощью к Пакистану. Власти также рассматривают возможность привлечения иностранных бойцов для поддержки правительства Йемена в противостоянии хуситам. Одновременно саудовская сторона активизировала поиск дипломатического решения конфликта.