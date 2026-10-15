Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом

Йеменские хуситы заявили о поражении истребителя Typhoon Военно-воздушных сил Саудовской Аравии в небе над провинцией Саада на севере Йемена. По их утверждению, самолёт получил прямое попадание зенитной ракеты. Об этом сообщил представитель вооружённых сил движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Наши вооружённые силы только что поразили саудовский военный самолёт типа Typhoon, вылетевший с авиабазы Эт-Таиф. В небе над провинцией Саада по нему ударила ракета класса «земля — воздух», — следует из заявления представителя хуситов.

По словам Сариа, истребитель поднялся в воздух с военной базы в городе Эт-Таиф на западе Саудовской Аравии. После этого самолёт направился в сторону Йемена, где по нему выпустили ракету. Представитель движения утверждает, что боеприпас достиг цели.

При этом хуситы не подтвердили окончательное уничтожение самолёта. В первоначальном заявлении Сариа уточнил, что истребитель получил прямое попадание и находится под угрозой падения. Данных о судьбе экипажа и возможном месте крушения он не привёл.

Ранее административное здание нефтяной компании Saudi Aramco подверглось обстрелу в городе Дахране на востоке Саудовской Аравии. По информации Министерства энергетики королевства, попадание вызвало пожар, однако никто не пострадал. Инцидент произошёл вечером 13 октября возле штаб-квартиры одной из крупнейших нефтяных компаний мира. В тот же день арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила о перехвате баллистической ракеты, которую хуситы запустили из Йемена в направлении Дахрана. Обломки боеприпаса упали в жилом районе города. Дахран считается одним из главных центров нефтедобывающей отрасли королевства.