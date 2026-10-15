Хуситы заявили об ударе по президентскому дворцу в йеменском Адене

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об ударе по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене, который выполняет функции временной столицы Йемена. Об атаке сообщило подконтрольное хуситам агентство SABA со ссылкой на военный источник.

По его утверждению, целью стали «оперативный штаб, которым руководят саудовские офицеры, во дворце Аль-Маашик, а также принадлежащие им склады оружия».

Саудовский телеканал Al Arabiya также сообщил об атаке на дворец. По его данным, удар был ракетным, а в Адене прогремели взрывы.

Аль-Маашик расположен в районе Кратер на побережье Адена и используется как одна из ключевых резиденций международно признанных властей Йемена. Город остаётся временной столицей страны, тогда как Сана находится под контролем хуситов.

Удар произошёл на фоне нового обострения гражданской войны в Йемене. В начале октября власти страны объявили военную операцию с целью вернуть территории, контролируемые «Ансар Аллах». Саудовская коалиция оказывает правительственным силам поддержку, а хуситы в ответ усилили ракетные и беспилотные атаки.

Ранее Life.ru писал, что хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом. В движении утверждали, что самолёт получил прямое попадание ракеты класса «земля — воздух».