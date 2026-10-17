Хуситы заявили об уничтожении саудовского вертолёта Apache у границы с Йеменом

Йеменские хуситы заявили, что сбили ударный вертолёт Apache Военно-воздушных сил Саудовской Аравии в районе границы двух государств. По утверждению движения «Ансар Аллах», боевая машина была поражена во время выполнения военной задачи. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа, заявление которого распространило агентство SABA.

«Вооружённым силам удалось сбить вертолёт Apache, принадлежащий саудовскому врагу, напротив Наджрана, когда он совершал враждебные действия в направлении позиций наших сил на границе», — говорится в заявлении Сариа.

Представитель хуситов не уточнил, каким именно оружием был поражён вертолёт. Также неизвестны судьба экипажа и точное место предполагаемого падения боевой машины. Саудовская сторона пока не подтвердила потерю Apache.

Заявление прозвучало на фоне нового обострения вооружённого противостояния в Йемене. В последние недели хуситы активизировали ракетные и беспилотные атаки на объекты Саудовской Аравии, а возглавляемая Эр-Риядом коалиция продолжает военные операции против движения.

Ранее Life.ru сообщал, что хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом. По словам Яхьи Сариа, самолёт получил прямое попадание зенитной ракеты. Движение утверждало, что истребитель вылетел с авиабазы Эт-Таиф.