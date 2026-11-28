Все проектные решения по восстановлению Крымского моста после ноябрьских атак ВСУ утверждены. Строители получили согласованные сроки выполнения работ, необходимые материалы и распределение ответственности. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Мы активно продолжаем работу по восстановлению Крымского моста. Все решения проектные приняты, определены сроки, ответственные, необходимые материалы. Полным ходом над этим работаем и занимаемся», — написал зампред правительства в своём канале в Max.

Напомним, ВСУ совершили атаки на Крымский мост с 16 по 19 ноября. Были повреждены арочные конструкции. Специалисты рассматривали несколько вариантов ремонта повреждённых конструкций. Ещё 20 ноября Хуснуллин сообщал, что проектировщики выполняют инженерные расчёты, от результатов которых зависят сроки восстановления переправы. К 22 ноября власти определили последовательность ремонтных мероприятий и сформировали команду специалистов. К работам привлекли проектировщиков, строителей и поставщиков необходимых материалов.