Российские власти определили последовательность работ по восстановлению Крымского моста и сформировали команду специалистов для реализации проекта. Подготовка к ремонту ведётся ежедневно. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале.

По словам зампреда правительства, основные технические решения уже выработаны. К выполнению поставленных задач привлекли инженеров-проектировщиков, строительные организации и предприятия, отвечающие за поставку необходимых материалов.

«Определили этапы восстановления Крымского моста, занимаемся этим в ежедневном режиме», — подчеркнул Хуснуллин.

Таким образом, подготовительный процесс охватывает как инженерную составляющую, так и обеспечение будущих ремонтных мероприятий.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении основной балки арочного пролёта и самой арки Крымского моста. По словам Хуснуллина, специалисты рассматривали два возможных способа восстановления конструкций. Повреждения возникли после серии атак беспилотников 16, 17 и 19 ноября. Предварительно вице-премьер допускал, что отдельные элементы переправы удастся вновь ввести в эксплуатацию в течение одного-двух месяцев.