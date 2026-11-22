Крымский мост готовят к восстановлению: Правительство определило этапы ремонта
Хуснуллин сообщил об утверждении этапов восстановления Крымского моста
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Российские власти определили последовательность работ по восстановлению Крымского моста и сформировали команду специалистов для реализации проекта. Подготовка к ремонту ведётся ежедневно. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале.
По словам зампреда правительства, основные технические решения уже выработаны. К выполнению поставленных задач привлекли инженеров-проектировщиков, строительные организации и предприятия, отвечающие за поставку необходимых материалов.
«Определили этапы восстановления Крымского моста, занимаемся этим в ежедневном режиме», — подчеркнул Хуснуллин.
Таким образом, подготовительный процесс охватывает как инженерную составляющую, так и обеспечение будущих ремонтных мероприятий.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении основной балки арочного пролёта и самой арки Крымского моста. По словам Хуснуллина, специалисты рассматривали два возможных способа восстановления конструкций. Повреждения возникли после серии атак беспилотников 16, 17 и 19 ноября. Предварительно вице-премьер допускал, что отдельные элементы переправы удастся вновь ввести в эксплуатацию в течение одного-двух месяцев.
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